Fibre optique : une importante usine de fabrication de câbles va fermer en France

Le fabricant de fibre optique Draka Comteq, filiale du groupe italien des câbles électriques Prysmian, confronté à une baisse des volumes, va fermer son usine de câbles à Calais qui emploie 82 salariés, ont indiqué la direction et la CGT.

Fermeture d’une usine dans le Nord de la France

Lors d’un comité central extraordinaire (CCE) sur le site Douvrin (Pas-de-Calais), la direction indique avoir présenté un projet qui « consisterait à redéployer la totalité de la production du site de Calais » vers les usines du groupe à Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) et Chavanoz (Isère), précise un communiqué. « Dans le cadre de ce projet, la cessation d’activité de l’établissement de Calais serait envisagée, ce qui entraînerait la suppression de l’ensemble des 82 postes qui lui sont rattachés », sur les 418 postes de Draka Comteq France, ajoute la direction.

Selon la direction, ce projet de fermeture est une « conséquence de la fin programmée du Plan très haut débit en France », stratégie gouvernementale d’installation de la fibre optique, et des difficultés du secteur face à une baisse des volumes de câbles à fibre optique. La décroissance amorcée dès 2022, « s’accentue en 2023 et 2024, de l’ordre de -20% par an », indique Draka Comteq dans son communiqué.

Selon la CGT une première réunion concernant la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) doit avoir lieu mi-novembre. « On est choqués, il n’y a pas d’autre mot. Cela faisait partie de nos hypothèses, mais on a toujours eu espoir », a réagi Grégory Agneray, délégué CGT. « Les salariés ne s’attendaient pas à cette annonce faite juste avant les fêtes de fin d’année », a-t-il souligné. « On ne comprend pas, ils n’ont pas fait de chômage partiel ou essayé d’aménager les horaires », a relevé le délégué CGT.