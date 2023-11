mCLARI : le robot araignée capable de se transformer pour se faufiler partout

Des ingénieurs de l’Université du Colorado à Boulder (USA) ont développé une remarquable araignée robot nommée mCLARI (« mini compliant legged articulated robot insect.” ou bien encore « mini insecte robot articulé à pattes conformes ») qui possède la capacité unique de se métamorphoser « passivement », lui permettant ainsi de naviguer facilement dans des espaces confinés et des terrains difficiles. Mesurant 20 millimètres de long et pesant à peine 0,97 gramme, mCLARI est équipé de quatre pieds en origami et d’actionneurs piézoélectriques, qui lui permettent de se déplacer à une vitesse de 60 millimètres par seconde. Sa capacité de métamorphose est le résultat direct de son corps ultra flexible : mCLARI se plie vers l’intérieur lorsqu’il se déplace dans des espaces étroits et retrouve ensuite sa forme originale.

Le prédécesseur de mCLARI, CLARI, ressemblait à un scarabée et était moins efficace lors de ses déplacements, alors que de son côté mCLARI est capable de se mouvoir dans n’importe quelle direction, et ce sans perte d’efficacité. Les applications potentielles (exclusivement civiles) du robot incluent l’aide aux missions de récupération et de sauvetage après sinistre (le robot peut facilement s’engouffrer dans les décombres d’un bâtiment par exemple), l’exploration spatiale et les procédures médicales, la liste n’étant bien sûr pas exhaustive. Avant d’en arriver à un tel niveau de spécialisation, les chercheurs vont devoir trouver un moyen de rajouter des capteurs à mCLARI (caméra, micro, capteur de gaz etc.), sans que ces ajouts ne viennent pénaliser les formidables capacités de déplacement du robot.