OneWeb obtient le feu vert pour lancer en Inde son service « d’internet par satellite »

OneWeb India, filiale d’Eutelsat OneWeb, vient d’obtenir l’autorisation de l’organisme de réglementation spatiale indien pour le lancement d’un service commercial à large bande par satellite (aka « l’internet par satellites »). OneWeb India est la première société autorisée pour un tel service en Inde, avant même des concurrents comme Starlink de SpaceX ou bien encore JioSpaceFiber de Reliance.

Le lancement effectif du projet dépend encore de l’attribution des bandes de réseau par le gouvernement indien, mais OneWeb et JioSpaceFiber ont déjà reçu des licences du ministère indien des télécommunications. OneWeb couvrira d’abord les régions du Gujarat et du Tamil Nadu, l’objectif final étant de fournir une connectivité Internet à haut débit et à faible latence dans toute l’Inde.

L’autre gagnant de l’autorisation du régulateur spatial indien n’est autre que Bharti Airtel, l’un des partenaires de OneWeb dans ce projet (et qui détient en outre plus d’un cinquième de OneWeb) et surtout second plus grand fournisseur de réseaux sans fil en Inde. Bharti considère l’Internet par satellite comme un moyen de réduire les coûts des données dans le pays. « Nous sommes heureux de constater le feu vert du régulateur spatial indien pour lancer les services commerciaux à haut débit via les satellites d’Eutelsat OneWeb en Inde », a ainsi déclaré dans un communiqué Sunil Bharti Mittal, président du groupe Bharti et co-président du conseil d’administration d’Eutelsat Group. « Eutelsat OneWeb est prêt à se déployer pour lancer des services commerciaux dès qu’il aura reçu l’autorisation finale de spectre ».