Aquaman 2 continue de se dévoiler avec une nouvelle bande-annonce

Warner Bros a mis en ligne une nouvelle bande-annonce pour Aquaman et le Royaume perdu, son prochain film de super-héros avec Jason Momoa dans le rôle principal. Elle fait suite à celle publiée en septembre.

Nouvelle bande-annonce pour la suite d’Aquaman

La bande-annonce du jour pour Aquaman et le Royaume perdu correspond à l’ouverture des préventes aux États-Unis. Cela explique pourquoi la vidéo est disponible sur la chaîne YouTube américaine de Warner Bros, mais pas celle de la France ou des autres pays. C’est tout de même l’occasion de découvrir de nouvelles images.

Une autre information a fait son apparition, à savoir la durée du film. Aquaman et le Royaume perdu durera 2 heures et 4 minutes. Ce sont 19 minutes en moins par rapport au premier film qui a vu le jour en 2018 et fut un joli succès puisqu’il a dépassé le cap du milliard de dollars au box-office. La suite pourra-t-elle en faire autant ? Les films de super-héros ont du mal en ce moment au box-office (The Marvels, The Flash, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, etc), le défi est donc notable.

La présentation pour Aquaman et le Royaume perdu est la suivante :

N’ayant pas réussi à vaincre Aquaman la première fois, Black Manta, toujours poussé par le besoin de venger la mort de son père, ne reculera devant rien pour terrasser Aquaman une fois pour toutes. Cette fois, Black Manta est plus redoutable que jamais, brandissant le mythique Trident Noir, qui libère une force ancienne et malveillante. Pour le vaincre, Aquaman se tournera vers son frère emprisonné Orm, l’ancien roi de l’Atlantide, pour forger une alliance improbable. Ensemble, ils devront mettre de côté leurs différences pour protéger leur royaume et sauver la famille d’Aquaman, ainsi que le monde, d’une destruction irréversible.

La sortie au cinéma se fera le 20 décembre prochain.