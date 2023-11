Galaxy S24: on connait sa date de commercialisation, et c’est pour très bientôt

Le Samsung Galaxy S24, prochain flagship haut de gamme du fabricant sud coréen, a une date de sortie, non officielle toutefois. Le prochain Galaxy Unpacked demeurait se tenir le 17 janvier prochain (à chaque fois un peu plus en avance sur les précédentes keynotes), une date qui aurait été bel et bien confirmée par un cadre de Samsung si l’on en croit le média coréen TheElec. C’est un jour de moins que ce qu’annonçaient les dernières rumeurs à ce sujet.

Le représentant de Samsung aurait alors ajouté que les précommandes « démarreront aussi immédiatement » après la keynote de présentation des mobiles ( soit les Galaxy S24, S24+,et S24 Ultra), soit du 19 au 25 janvier. Là encore, c’est un peu en avance sur les « fuites » qui tablaient sur le 30 janvier, tout au moins pour les ventes en Corée du Sud. Rien ne dit cependant que les dates de préco et de disponibilité seront les mêmes pour toutes les régions du monde, mais à priori, la différence (si différence il y a) ne devrait pas dépasser les quelques jours. L’an dernier, le Galaxy S23 avait été disponible en préco aux Etats-Unis 24 heures seulement après le Galaxy Unpacked.