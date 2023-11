The Walking Dead : The Ones Who Live : de nouveaux détails sur le spin-off, la date de sortie, et un teaser

[Attention Spoilers] The Walking Dead se décline depuis quelques temps en spin-offs et cela réussit plutôt bien à la franchise ultra populaire d’AMC. Après Dead City et The Walking Dead : Daryl Dixon (qui se déroulait en France), place donc à The Walking Dead : The Ones Who Live, un spin off cette fois centré sur l’histoire d’amour entre les personnages emblématiques que sont Michonne et Rick, ou plutôt sur l’évolution des relations entre ces deux caractères bien trempés. Sans rentrer dans les détails (on va tenter de ne pas trop spoiler, ce qui est impossible ici), le spin off débute juste après les évènements de la fausse mort de Rick. LEs compagnons de route de Rick (dont fait partie Michonne) sont tous convaincus de la disparition du héros, mais bien évidemment tout va changer dans le spin-off, Michonne étant de plus en plus convaincue que Rick est bel et bien vivant. cette dernière quitte alors le groupe de survivants pour rejoindre son bien aimé.

Voilà donc un arc narratif intéressant pour ce nouveau spin-off, en espérant bien sûr que la longévité de la série n’ait pas entamé l’enthousiasme des spectateurs. Le spin-off The Walking Dead : The Ones Who Live sera disponible le 25 février 2024 sur la chaine AMC.