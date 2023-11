Votre niveau d’alcoolémie peut être détecté par votre smartphone en écoutant votre voix

Dans un contexte où la technologie influence fortement notre quotidien, une application innovante est sur le point de transformer notre approche de la surveillance de la consommation d’alcool. L’équipe de Stanford Medicine et de l’Université de Toronto ont publié une étude révélatrice montrant que la modification de la voix suite à la consommation d’alcool peut être un marqueur efficace de l’ivresse. Cette avancée suggère l’utilisation potentielle des téléphones portables comme instruments pour mesurer l’alcoolémie dans le futur.

L’expérience a concerné 18 adultes, à qui une quantité d’alcool proportionnelle à leur poids a été administrée. Ces sujets ont lu à haute voix un texte difficile, avant et après avoir bu, en étant enregistrés par un smartphone positionné à une distance de 30 à 60 cm. Leur taux d’alcool dans le sang a été régulièrement contrôlé pendant les sept heures de l’expérience.

Pour analyser les enregistrements vocaux, ceux-ci ont été segmentés en intervalles d’une seconde et examinés à l’aide de critères comme la tonalité et la fréquence. Les progrès dans les domaines du traitement du signal, de l’analyse acoustique et de l’intelligence artificielle ont permis au modèle de prédire les niveaux d’alcoolémie avec une précision remarquable de 98%.

Brian Suffoletto, professeur associé à Stanford et responsable de l’étude, s’est dit étonné par la fiabilité du modèle. Il a souligné que, bien que l’idée de détecter les variations dans la parole lors de l’ivresse ne soit pas nouvelle, la précision accrue de leur méthode est due à l’application de techniques avancées de traitement du signal, d’analyse acoustique et d’intelligence artificielle.

Perspectives et utilisations futures

En intégrant une telle fonction aux smartphones cela permettrait de surveiller le degré d’ivresse des utilisateurs et envoyer des avertissements en cas de consommation excessive d’alcool. Suffoletto a proposé d’associer cette fonction à d’autres caractéristiques du téléphone, telles que l’analyse de la démarche via l’accéléromètre ou l’examen des modifications dans les habitudes de communication textuelle qui pourraient indiquer une ivresse.

Cette étude met en lumière le rôle crucial de la technologie dans la prévention des comportements dangereux liés à l’alcool. En offrant une intervention immédiate, ces outils pourraient jouer un rôle significatif dans la sauvegarde de vies, en dissuadant les personnes ivres de conduire. Les chercheurs envisagent d’étendre leur base de données vocales en incluant davantage d’échantillons provenant d’un éventail plus large de participants, afin d’affiner leur modèle.