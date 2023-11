Embracer dévoile des résultats peu glorieux pour un éditeur avec autant de studios

Le saviez vous ? Embracer dispose « de 134 studios de développement internes et emploie plus de 16 200 salariés et sous-traitants dans plus de 40 pays » (source Wiki). C’est opus, beaucoup plus que n’importe quel autre éditeur actuellement, y compris lorsque l’on prend en compte les poids lourds que sont Tencent, Ubisoft et bien sûr Microsoft/Xbox. Malgré ces rachats en masse et cette armada colossale de studios, les résultats économiques ne sont pas vraiment à la hauteur, des difficultés qui se sont d’ailleurs traduit par le licenciement sec de près d’un millier de collaborateurs (ont une majorité de développeurs) depuis le début de l’année pour un effectif global en baisse de 5% (un peu plus de 16000 employés en 2022, un peu plus de 15000 en 2023).

Pour le Q3 2023, Embracer a publié un chiffre d’affaires en nette hausse (1,97 milliard de dollars contre 1,6 milliard en 2022) , mais aussi des pertes opérationnelles de 38,2 millions de dollars, indice donc d’une difficulté à gérer cet immense pool. de studios. Embracer confirme en outre l’annulation avoir 15 jeux, la plupart n’ayant pas été annoncés publiquement. Des titres en cours de développement chez Gearbox, PLAION, Saber et THQ Nordic sont ainsi passés à la trape, mais l’éditeur tente de rassurer en précisant tout de go que 201 projets sont encore en cours de préparation, ce qui est proprement énorme. Pour rappel, le géant nordique a fermé pas moins de 10 studios sur l’année écoulée. Le groupe compte encore 12 divisions, soit THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode et Crystal Dynamics. Côté jeu, c’est un gros satisfecit pour Dead Island 2 (Gunfire Games ) qui passe les 2 millions d’exemplaires, tandis que du coté des déceptions PayDay » vient à peine de rentrer dans ses frais après un démarrage chaotique plombé par de gros coups techniques.