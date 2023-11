Amazon va retirer l’application ComiXology

Près de 10 ans après son rachat par Amazon, ComiXology s’apprête à basculer sur un nouveau « business model » malheureusement beaucoup plus éloigné de son concept initial (la lecture de BDs en streaming via un abonnement mensuel baptisé Comixology Unlimited). Amazon a annoncé qu’il retirera l’app ComiXology des différentes boutiques mobiles (App Store et Play Store notamment) le 4 décembre prochain. Cette annonce n’est guère surprenante en soi dans la mesure où Amazon avait massivement licencié chez ComiXology au début de l’année 2023.

A partir du 4 décembre, les utilisateurs de Comixology pourront tout de même continuer de lire sur l’app Kindle les BD et manges achetées via ComiXology. D’ailleurs, la boutique de ventes de BDs est tout ce qu’il restera de Comixology après le retrait de l’app, les achats s’effectuant désormais en ligne, via le navigateur. Sachant que Kindle désormais recevoir un gros paquet de BDs issues de ComiXology, l’app de lecture de romans/BDs s’enrichit d’un filtre « Bandes de dessinées et mangas » tandis que les abonnés au service ComiXology Unlimited pourront semble t-il continuer à profiter des BDs qui avaient été téléchargées avant la fermeture de l’app.