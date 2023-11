Ils contournent la sécurité des Amazon Lockers et volent pour 470 000 euros de colis

Une escroquerie d’envergure impliquant des colis Amazon d’une valeur de 470 000 euros a été mise au jour dans le Val-d’Oise. Cette affaire a soulevé des inquiétudes quant à la sécurité des Amazon Lockers, ces consignes automatisées utilisées pour le retrait de colis. Cinq personnes ont été mises en examen dans cette affaire, qui a révélé une vulnérabilité significative dans les mesures de sécurité du géant du e-commerce. L’opération frauduleuse, élaborée et exécutée par les suspects a mis en lumière les risques associés aux systèmes de livraison et de remboursement des plateformes en ligne.

L’enquête, débutée en novembre 2022 suite à des anomalies dans les livraisons, a conduit à l’interpellation de six suspects. Le mode opératoire des fraudeurs était bien pensé : ils faisaient passer des commandes via des proches, puis retiraient les colis des Amazon Locker sans être détectés par le système informatique, en laissant un carton vide. Ils demandaient ensuite un remboursement à Amazon pour ces commandes.

Les articles dérobés étaient vendus dans un magasin de produits d’occasion. Malgré la sophistication de leur stratégie, ce réseau n’a pas causé de préjudice direct aux clients d’Amazon. Suite aux arrestations et perquisitions, où des produits high-tech, de luxe et 8 500 euros en espèces ont été saisis, le parquet de Pontoise a mis en examen cinq des suspects. Onze autres ont été entendus sans détention, et neuf sont convoqués pour jugement dans un cadre de reconnaissance préalable de culpabilité.