Première impression 3D d’un robot doté d’os, ligaments et tendons

Alors que les technologies d’impression 3D évoluent de plus en plus vite, s’imposant dans tous les domaines, la robotique et la santé sont particulièrement friands de ces développements. D’autant plus pour des cas comme celui-ci : des chercheurs de l’université ETH Zurich viennent d’imprimer une main robotique particulièrement complète. Elle comprend en effet des os, mais aussi des ligaments et des tendons. La nouvelle technologie permettant l’utilisation des polymères en question a été mise au point par l’université, en collaboration avec une start-up américaine.

Elle permet notamment d’imprimer ces différents éléments en différents polymères d’une seule traite, ce qui n’était pas possible jusqu’à présent. L’équipe a utilisé des polymères de thiol-ene à durcissement lent. Ainsi, les tendons peuvent bénéficier de l’élasticité de ce matériau, qui revient à sa forme initiale très rapidement. Pour parvenir à les imprimer, la nouvelle technologie ajoute un scanner laser 3D. Ce dernier permet de vérifier chaque couche imprimée afin d’adapter la suivante aux irrégularités détectées. La méthode précédente consistait à « gratter » ces irrégularités, ce qui ne fonctionne qu’avec les matériaux à prise rapide. En effet, les autres auraient tendance à absorber à nouveau les morceaux ainsi grattés. Une percée comme celle-ci pourrait mener à la création de robots moins « durs ». Ils pourraient ainsi transporter avec beaucoup moins de risques des choses fragiles, ou encore limiter les dégâts en ce qui concerne les interactions avec les humains.