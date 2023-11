Les Steam Decks LCD ont aussi droit à une mise à jour

Alors que le Steam Deck OLED et son écran vibrant arrivent chez leurs premiers acheteurs, Valve n’a pas oublié pour autant ses modèles plus anciens. En effet, la firme a sorti cette semaine une mise à jour vers SteamOS 3.5.5, qui propose aux utilisateurs du Deck LCD de nombreux nouveaux paramètres pour mieux régler son écran. Ainsi, les patch notes détaillent ces nombreuses nouvelles features, avançant par exemple une amélioration considérable du « rendu couleur par défaut ». Cette dernière aiderait à créer des couleurs « plus chaudes et plus vibrantes ».

Mais il est également possible d’aller directement modifier dans les paramètres ces valeurs pour les adapter à ses préférences. Et d’après les premières images postées, c’est le jour et la nuit par rapport aux précédents réglages proposés. Les différents sliders « color vibrance » et « color temperature » permettent un affichage plus custom qu’auparavant. Et même si ces quelques ajouts ne suffiront pas à égaler l’écran OLED, il s’agit tout de même d’un bon signe. En effet, Valve ne compte clairement pas abandonner ses premiers modèles de Steam Deck, ce qui est une bonne nouvelle pour les joueurs.