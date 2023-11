Amazon : Vague de licenciements pour le staff travaillant sur Alexa

Nouveau jour, nouvelle annonce concernant les employés d’Amazon. Après sa division dédiée aux jeux vidéo, c’est celle concernant Alexa qui est visée. On parle cette fois de centaines de postes supprimés aux USA, au Canada et en Inde. Une décision pour le moins inattendue, puisque l’entreprise compte miser gros sur une nouvelle version de son assistant virtuel afin de la rendre aussi puissante que possible grâce à l’IA. La firme a annoncé sa décision dans un mail diffusé en interne.

Le message met en avant un changement dans les flux de travail pour « mieux s’aligner sur ses priorités business, et ce qui importe le plus pour les clients ». Ce qui importe le plus d’après Daniel Bausch, auteur de ce mail et VP d’Alexa et Fire TV, c’est l’IA générative. Un porte-parole a confirmé l’information auprès d’Engadget, voyant cependant le verre à moitié plein. » S’il s’agissait d’une décision difficile, nous restons très optimistes pour le futur d’Alexa », peut-on ainsi lire sur le communiqué. Depuis l’année dernière, on estime que la firme a licencié plus de 27 000 employés dans ses différentes divisions autour du globe.