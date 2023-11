Sonos s’apprêterait à lancer son premier casque audio

C’est une rumeur récurrente depuis plusieurs années : Sonos préparerait dans le plus grand des secrets (non) un casque Wi-Fi LOSSLESS avec une qualité de son incomparable. Le fabricant n’a jamais infirmé ou confirmé ces rumeurs insistantes… jusqu’à ce jeudi 16 novembre. Patrick Spence, le CEO de Sonos a en effet confirmé l’intention de Sonos de se développer dans une nouvelle catégorie de produits, une catégorie dont les revenus se comptent annuellement en milliards de dollars. Le CEO n’a pas souhaité en dire plus, mais s’est empressé d’ajouter que le produit en question « complètera » les appareils Sonos existants, ce qui là encore fait immédiatement penser à un casque audio.

Représentation d’un casque audio haut de gamme sur un brevet de Sonos déposé en 2020

Sonos s’attend à ce que ce nouveau produit générera environ 100 millions de dollars de chiffres d’affaires en 2024, une somme conséquente mais pas si folle non plus, qui laisse entendre que le probable premier casque audio de la marque devrait être positionné sur le haut de gamme, voire le très haut de gamme. Malgré tout, les 100 millions de dollars générés équivaudraient à une grande partie des résultats de Sonos du second semestre, qui serait donc la période de lancement la plus logique. Bloomberg a rajouté sa pierre à la rumeur en publiant ce même 16 novembre une note indiquant que Sonos disposait bien d’une division spécialisée dans la conception de casques audio. Voilà qui se précise fortement… Sonos viserait un prix de vente de 300 dollars, ce qui « confirme » là encore le positionnement haut de gamme.