Bluesky atteint les 2 millions d’utilisateurs

Bluesky, la plateforme de médias sociaux créée par Jack Dorsey et qui se pose en rival direct de X, vient de franchir une étape importante en dépassant les 2 millions d’utilisateurs, un an après son lancement. Bien que le service soit encore à la traîne en nombre d’utilisateurs par rapport à X et à Threads, cela reste un score plus qu’honorable sachant que Bluesky était réellement disponible pour tous les utilisateurs à partir du mois de février de cette année et qu’il faut toujours une invitation pour y accéder.

La plateforme avait atteint la barre du million d’utilisateurs en septembre, ce qui laisse entendre que Bluesky a rapidement augmenté le nombre de ses invitations sur les derniers mois. L’équipe de Bluesky a aussi annoncé son intention de lancer une interface Web publique d’ici fin novembre, ce qui permettra à toute personne, y compris celles qui ne disposent pas de compte Bluesky, de consulter les publications sur la plateforme. Cette prochaine étape pourrait accroître l’accessibilité et la popularité du réseau social, d’autant que X fait toujours face à un nombre grandissant de critiques. Les déçus de X finiront-ils par migrer en masse vers Bluesky ?

De plus, Bluesky devrait devenir dès l’an prochain une plate-forme de réseau social plus ouverte et décentralisée, à la façon d’un Mastodon. Le développement du protocole AT est aussi en cours pour permettre aux utilisateurs de migrer leurs identités de comptes et leur contenu entre plusieurs serveurs de données personnelles, soulignant ainsi l’engagement de Bluesky en faveur de la liberté de choix des utilisateurs.