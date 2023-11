Windows : supprimer les publicités et désinstaller Bing/Edge va être possible en Europe

Microsoft annonce plusieurs changements à venir pour Windows afin de respecter le Digital Markets Act (DMA) dans les pays de l’Union européenne. Les utilisateurs vont avoir le droit à des nouveautés. « Microsoft s’efforce d’assurer la conformité avec la loi sur les marchés numériques (DMA) dans l’Espace économique européen (EEE) », indique le groupe sur son blog.

Du changement en Europe pour Windows

Les changements les plus importants concernent la possibilité de désinstaller le navigateur Microsoft Edge et de supprimer la recherche Bing du panneau de recherche de Windows, au point qu’il pourrait être possible d’avoir Google à la place. Cela vient s’ajouter à la liste déjà croissante des applications qui peuvent être supprimées par l’utilisateur. Seules quelques applications système, telles que l’Explorateur de fichier et Mobile connecté, ne peuvent pas être désinstallées.

Microsoft déploie également une mise à jour du tableau des widgets qui permettra aux utilisateurs de désactiver le flux d’actualités et les publicités, tout en conservant les widgets pour ceux qui souhaitent les utiliser.

Aussi, une amélioration apportée par Microsoft à Windows 11 consiste à faire en sorte que le système d’exploitation se souvienne des paramètres par défaut de l’utilisateur. Qu’il s’agisse d’un navigateur Web ou d’un client de messagerie, Windows respectera désormais votre choix par défaut. Le système d’exploitation demandera également aux utilisateurs européens s’ils souhaitent synchroniser Windows avec un compte Microsoft.

Un autre changement est que la mention « Système » apparaîtra sous le nom des applications au niveau du menu Démarrer de Windows 11, indiquant clairement aux utilisateurs quelles sont les applications de Microsoft.

Les changements sont en place dès maintenant dans la Release Preview (build 22631.2787) de Windows 11. Le grand public doit attendre afin d’y avoir le droit.

Microsoft précise que Windows va se baser sur la région avec laquelle le PC a été configuré la première fois pour déterminer si l’utilisateur est dans un pays de l’Espace économique européen. Le seul moyen de changer ce paramètre, selon Microsoft, est de réinitialiser son ordinateur.