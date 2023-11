Google et Deepmind dévoilent une IA musicale capable de composer un morceau avec la voix d’un artiste connu (et consentant)

Google/DeepMind vient d’annoncer un nouveau modèle de génération musicale baptisé Lyria, un modèle conçu pour fonctionner en conjonction avec YouTube. Lyria « motorise » deux nouveaux outils de création musicale, Dream Track, qui permet de créer de la musique pour les shorts YouTube, et Music AI, qui facilite le processus global de création (et c’est peu de le dire).



Dream Track permet ainsi aux créateurs de contenu de générer des bandes sonores de 30 secondes générées par l’IA, des mini-morceaux qui peuvent aussi intégrer la voix et le style musical de divers artistes, dont Alec Benjamin, Charlie Puth, Charli XCX et bien d’autres encore. Bien entendu, tous ces artistes ont donné leur accord à YouTube pour l’utilisation de leur voix par cet outil d’IA. L’utilisation de Dream Track semble à priori simplissime : l’utilisateur saisit un sujet, sélectionne un artiste et l’outil fait le reste ! Le morceau créé peut ensuite tout aussi simplement être rattaché au shorts que l’on souhaite publier.

Music AI, issu du Music AI Incubator de Google, sera disponible plus tard cette année. L’outil permet aux de créer de la musique avec une facilité déconcertante, un simple sifflement ou un air chanté à haute voix permettant de générer une mélodie avec la sonorité d’un instrument en particulier (un saxophone, une guitare, etc.), l’IA se chargeant ensuite des autres lignes musicales (basse, cordes, etc.) afin de créer un morceau complet. Les plus pointilleux (ou les vrais musiciens) seront aussi ravis d’apprendre qu’il sera aussi possible d’utiliser un clavier MIDI pour générer des pistes d’accompagnement instrumentales. Le teaser de Music AI est absolument bluffant, et le plus étonnant sans doute est de voir que la vidéo n’a récolté qu’un peu plus de 1000 vues en 24 heures.