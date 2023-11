Les jeux du Game Pass arrivent dans le service GeForce Now

L’accord de 10 ans signé entre Microsoft et Nvidia prend donc effet aujourd’hui même : les jeux du Xbox Game Pass ou pour être plus précise, une centaine de jeux du service GP, sont désormais disponibles dans ls service de cloud gaming GeForce Now. Xbox a donc tenu sa promesse, peu de temps après la finalisation du rachat d’actif vision Blizzard King par Microsoft. Le procès qui opposait alors Microsoft à la FTC puis à la CMA a pesé lourd dans cette collaboration, Microsoft tentant par tous les moyens possibles de montrer patte blanche face aux régulateurs récalcitrants. Les jeux du Game Pass dans le service GeForce New, c’était aussi un moyen de montrer à la CMA que Microsoft n’avait pas de visées monopolistiques sur les services de cloud, une stratégie qui n’a pas suffi puisque Microsoft a dû finalement céder à Ubisoft les droits cloud des jeux Activision Blizzard King.

Mieux encore, les abonnés à la formule Ultime de GeForce Now (basés sur une RTX 4080, et avec le DLSS 3.0 en prime) pourront jouer aux titres du Game Pass avec une infrastructure de cloud techniquement nettement supérieure à celle de Microsoft.Il n’en reste pas moins que l’on parle ici de cloud gaming et que l’immense majorité des joueurs préfère toujours installer ses jeux sur une bécane en local, qu’il s’agisse du PC ou d’une Xbox Series.