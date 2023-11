Netflix annule la série populaire Shadow and Bone après seulement deux saisons

La gestion des séries par Netflix ne cesse d’interroger. Peu de temps après avoir lancé l’adaptation en jeu mobile de Shadow and Bone, la marque au N rouge annonce que la série fantastique n’ira pas au delà de sa seconde saison, alors même que le scénario laissait entendre que l’on était encore loin d’une conclusion quelconque. Outre l’annulation de la saison 3, Netflix annonce aussi la fin prématurée des séries animées pour adultes Agent Elvis, Farzar et Captain Fall. Ces annulations multiples font suite à la fin de la très longue grève initiée par le syndicat SAG-AFTRA, alors que les grands studios ainsi que les plateformes de streaming évaluent l’impact d’un arrêt des productions de près de sept mois. Les reports et les annulations s’enchainent dans ce contexte, et ne sont privilégiés que les séries ou les films réellement susceptibles de toucher une très forte audience.

Shadow and Bone avait pourtant su atteindre son public, la saison 1 ayant occupé le top 10 des plus fortes audiences des séries en langue anglaise pendant 5 semaines. Netflix aurait donc considéré que ce n’était pas encore assez, et que le retard potentiel et sans doute probable du lancement de la saison 3 risquait de faire chuter l’intérêt des spectateurs et donc le niveau de l’audience.

Netflix cancelling yet another show only to go on and make the next braindead thing in hopes for it to become the next Squid Game or Wednesday.

It's not about quality anymore and only about going viral. — viewed (@viewed_) November 15, 2023

En somme, Netflix ne veut plus que des « winners », des séries qui fracassent tout d’emblée comme One Piece ou Castlevania: Nocturne, et ce indépendamment de la qualité intrinsèque de ces productions. Si la logique strictement économique est bien respectée, de nombreux spectateurs se plaignent sur le réseaux sociaux d’une dérive constante de Netflix vers les programmes les plus « catchy » au détriment de tout considération pour la qualité des films et des séries diffusées.