What If…? saison 2 : la bande-annonce de la série Marvel dévoilée, avec la date de sortie

La saison 2 de la série What If…? de Marvel se dévoile aujourd’hui avec une bande-annonce. On découvre également le calendrier de sortie pour les épisodes sur Disney+. En effet, tous ne sortiront pas à la même date.

Captain Carter, Black Widow, Captain America et le Gardien (The Watcher) font partie des principaux personnages qui seront de retour dans la saison 2. La saison 1 mettait en scène des acteurs originaux du MCU comme Mark Ruffalo dans le rôle de Hulk, Elizabeth Olsen dans celui de Scarlet Witch, Sebastian Stan dans celui de Bucky Barnes, Benedict Cumberbatch dans celui de Docteur Strange, Chris Hemsworth dans celui de Thor et bien d’autres encore. C’est également le cas pour le casting vocal français qui est le même que celui des films du MCU.

La saison 2 de What If…? comprend un épisode se déroulant à l’époque médiévale, un épisode où les personnages de Shang-Chi sont opposés à Odin et à ses forces asgardiennes et un épisode où Valkyrie et Iron Man font la course dans les rues de la planète Sakaar dans Thor: Ragnarok.

Quand verra-t-on la saison 2 de What If…? sur Disney+ ? Le premier épisode sera disponible le 22 novembre. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque jour. Il y aura neuf épisodes au total.