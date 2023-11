Pokémon Concierge : une date et un trailer pour l’anime Netflix en stop-motion

Pokémon Concierge ne cesse d’intriguer : cette série d’animation en stop motion (image par image) – comme dans L’Etrange Noel de Mr. Jack – suit les aventures des célèbres Pokémon durant leurs vacances au Pokémon Resort Haru. La jeune concierge et son ami Psyduck (le canard jaune bizarre) vont tout faire pour que les vacances de tous les Pokémon’s se passent du mieux possible. Le trailer de la série nous dévoile d’autres invités du resort, dont Pikachu, Évoli et Magikarp.

Réalisée par le studio japonais Dwarf, la série Pokémon Concierge semble en tout cas tenir toutes ses promesses concernant la qualité de l’animation et la direction artistique globale. Jamais encore n’avait-on vu les Pokémon représentés de cette manière, et c’est en soi un véritable vent de fraîcheur pour la franchise. Le stop motion a vraiment cette faculté de redonner un peu de la magie perdue de l’animation traditionnelle, à une époque où la facilité et les contraintes économiques poussent les studios vers la 3D et l’animation semi automatisée par ordinateur. Pokémon Concierge sera disponible sur Netflix à partir du 28 décembre prochain.