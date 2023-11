iFixit demande à la FTC de durcir les conditions du droit à la réparation

Le célèbre site « de démontage » iFixit demande à la FTC (le régulateur américain) de durcir les conditions du droit à la réparation en forçant les fabricants à ne plus disposer de composants « sérialisés » dans leurs appareils, une méthode d’authentification des composants largement utilisée par Apple. L’objectif est d’ouvrir le marché de la réparation au delà des boutiques de composants authentifiés (souvent chers) et des réparateurs agréés, de façon à rendre la réparation plus accessible et donc d’en augmenter la fréquence, un point de vue très « libéral » et dont nous détaillons les angles morts dans cet article.

La FTC demande donc à ce que plusieurs nouvelles obligations soient mises en place :

Les composants consommables doivent être remplaçables et facilement disponibles tout au long de la durée de vie utile d’un produit.

Les composants qui se cassent fréquemment doivent être remplaçables et facilement disponibles comme pièces de réparation.

Les consommateurs devraient pouvoir choisir d’apporter les produits endommagés à l’atelier de réparation de leur choix ou d’effectuer eux-mêmes la réparation.

Lorsqu’un fabricant interrompt le support d’un produit, ses fonctions clés doivent rester intactes et un atelier de réparation indépendant doit pouvoir continuer à effectuer les réparations.

Les composants identiques de deux appareils identiques doivent être interchangeables sans intervention du fabricant. (Ce n’est pas le cas des appareils Apple).

Les ateliers de réparation indépendants ne devraient pas être tenus de communiquer les informations personnelles identifiables des clients au fabricant.

On notera tout de même que le 4ème point semble ne porter aucune attention au fait qu’il existe un vaste marché gris du composants technologique, et que la possibilité de pouvoir se procurer les composants de son choix sans aucune règle de standardisation sur les dits composants a de fortes chances d’accroître considérablement les risques de « malfonctions » potentiellement dangereuses pour l’utilisateur. Ce n’est pas comme si des batteries mobile non conformes n’avaient jamais créé d’incendies mortels par exemple… iFixit semble aussi se moquer comme de son premier tournevis d’une autre réalité : tous les réparateurs indépendants (et parfois à la sauvette) ne sont pas fiables, et plusieurs ont été pris la main dans le sac à utiliser des composants volés qui, sans certification des pièces peuvent passer d’un mobile à l’autre sans aucun soucis. Le vol de mobile lui-même sert de plus en plus souvent à alimenter ce marché gris du composant, les verrous logiciels de plus en plus performants ne permettant plus de revendre un mobile fonctionnel dans son entier.