Samsung préparerait un smartphone pliable dont le tarif avoisinerait les 400 dollars

Avec ses gammes d’appareils Z Flip et Z Fold, Samsung est le champion du device pliable. Malgré cette position de leader, les ventes de ce type de mobile restent encore très faibles par rapport au volume de smartphones standards distribués dans le monde. Le géant sud-coréen serait donc bien décidé à booster une fois pour toute ce marché de niche : une fuite du leaker Tech_Reve suggère aujourd’hui que le fabricant plancherait sur un modèle de smartphone pliable à très faible coût de production, et donc aussi beaucoup moins cher à la vente ! L’objectif serait d’arriver au prix plancher de 400-500 dollars, une gageure quand on sait que le prix actuel de ce type d’appareil se situe plutôt dans la fourchette des 1000-2000 dollars.

Le leader ne donne aucune information concernant la fiche technique de ce mobile, mais il est assez probable que l’on est affaire à un modèle de type clamshell, avec sans doute de nombreux composants au plancher eux aussi (écran LCD, puce Qualcomm moins puissante, moins de RAM ou de stockage, etc.). Le mouvement vers le marché « mainstream » est de toute façon enclenché. Récemment, Motorola a commercialisé sa nouvelle version du Razr pliable au prix de démarrage de 700 dollars, et avec des composants pas trop sacrifiés.