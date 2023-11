Loki saison 2 : Disney+ parle d’un succès et dévoile le nombre de vues des épisodes

Le dernier épisode de la saison 2 de Loki a comptabilisé 11,2 millions de vues dans les trois jours qui ont suivi sa diffusion, révèle aujourd’hui Disney. C’est la deuxième fin de saison la plus regardée sur Disney+ en 2023, la première place étant la fin de la saison 3 de The Mandalorian.

Globalement, la saison 2 de Loki n’a pas perdu de spectateurs en cours de route, mais n’en a pas vraiment attiré de nouveaux pour autant. Le premier épisode avait enregistré 10,9 millions de vues. Disney indique aujourd’hui que « la popularité de Loki s’est maintenue tout au long de la saison, chaque épisode de la série ayant été visionné plus de 11 millions de fois au cours des premières semaines ». Il y a donc eu un léger gain de 2,75% entre le début et la fin de la saison.

Voici le synopsis de la saison 2 :

Dans son combat pour sauver l’âme du Tribunal des Variations Anachroniques (TVA), Loki, aux côtés de Mobius, du Chasseur B-15 et d’une escouade d’anciens et de nouveaux compagnons, navigue dans un multivers de plus en plus vaste et de plus en plus dangereux à la recherche de Sylvie, du Juge Renslayer et de Miss Minutes. En chemin, il va aussi découvrir le sens véritable des notions de libre arbitre et de destin exceptionnel…