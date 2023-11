Tesla se réserve le droit d’attaquer en justice ceux qui revendront rapidement leur Cybertruck

Les futurs acquéreurs du Cybertruck de Tesla devront signer un étrange contrat d’achat qui stipule notamment que le constructeur américain se réserve le droit d’attaquer en justice tous les propriétaires de Cybertruck qui auront revendu leur véhicule durant la première année d’acquisition et sans l’autorisation express de Tesla !

Good news for Cybertruck buyers: Tesla is contractually preventing reselling in the first year of ownership!

Tesla will receive first right of refusing to repurchase Cybertrucks.

If buyers break the contract, Tesla can sue for $50k or the profit made on the sale.

— Matthew Donegan-Ryan (@MatthewDR) November 11, 2023