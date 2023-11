Robert Butler, réalisateur de la toute première série Batman, est décédé à l’âge de 95 ans

Il était le réalisateur des pilotes et de nombre d’épisodes des séries les plus iconiques des années 80-90. Robert Butler est décédé le 3 novembre dernier à l’âge canonique de 95 ans. Butler a réalisé les épisodes pilotes de la première série Batman de 1966, avec en vedette le regretté et cultissime Adam West. On lui doit aussi les premiers épisodes de la série Star Trek de 1988, et il est crédité en tant que réalisateur de la deuxième partie de l’épisode « The Menagerie » de Star Trek, cette partie utilisant des images du pilote non diffusé « The Cage » (dont Butler était le réalisateur). Robert Butler sera au final aux commandes de six épisodes de la série Batman de 1966 (comprenant le pilote donc).

Farouchement passionné par cette culture geek émergeante, Robert Butler laissera en fait son empreinte sur la plupart des séries qui ont forgé notre pop-geek-culture moderne, comme The Twilight Zone (épisodes « Caesar and me », « The Encounter »), Mission : Impossible (« The Mind of Stefan Miklos »), ou bien encore en 1993, l’épisode pilote de Lois & Clark : Les nouvelles aventures de Superman (dont il a aussi été l’un des producteurs exécutifs). Butler a été nominé à plusieurs reprises aux Emmys pour la réalisation d’épisodes de Lois, Remington Steele (qu’il a co-créé) et a même remporté un Emmy un pour le pilote de The Blue Knight. Le réalisateur n’a pas évité la casse cinéma, avec toujours le même goût pour les productions de genre, comme Strange New World (1975), The Computer Wore Tennis Shoes (1969) et Out of Time (1988).

Le syndicat des réalisateurs américains (DGA), qui avait remis en 2015 à Butler un Lifetime Achievement Award, a rendu un hommage vibrant au réalisateur : « Peu de réalisateurs ont autant changé le visage de la télévision que Bob ; son impact sur le média est vraiment incommensurable et cette perte pour notre Guilde est profondément ressentie. À l’aise dans tous les genres, les pilotes de Bob ont façonné l’apparence de plusieurs séries phares, notamment Hogan’s Heroes, Batman et Star Trek. […] L’héritage de Bob vivra dans la mémoire des nombreux réalisateurs qu’il a influencés et encadrés, ainsi que des innombrables téléspectateurs qui ont ri et applaudi grâce à son travail exceptionnel. Nos plus sincères condoléances à sa famille et aux nombreux réalisateurs et membres de l’équipe de tournage qui l’ont connu et aimé. »