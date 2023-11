La création et l’évolution de notre univers sont au centre de bien des recherches. À l’image de notre propre évolution, la recherche d’un fameux chaînon manquant est au coeur de ces débats. Et une équipe vient de faire une découverte qui pourrait considérablement faire progresser nos connaissances. Des astronomes ont en effet repéré les restes d’une centaine de galaxies naines. Leurs couches extérieures d’étoiles ont été arrachées par de plus grosses galaxies adjacentes. Ces restes pourraient bien représenter le chaînon manquant de l’évolution d’un type précis de galaxy : les « galaxies naines ultra-compactes » (UCD).

Toujours d’après ces chercheurs, les UCD seraient donc les restes fossilisés de galaxies naines « normales », qui auraient été détruites lors de rencontres gravitationnelles brutales avec d’autres galaxies. Pour confirmer cette hypothèse, les astronomes du télescope Gemini North à Hawaii ont trouvé une douzaine de galaxies en train d’effectuer cette transformation. Ils ont effectivement repéré des objets dans l’amas de la Vierge à l’enveloppe de gaz et d’étoiles particulièrement étirée. Cette observation semble confirmer l’absorption d’étoiles par une galaxie alentour. D’après les résultats de l’équipe, on peut s’attendre à trouver bien d’autres restes dans l’univers. Ce qui représente une véritable mine d’or pour la recherche.