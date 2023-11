Unity : Une vague de licenciements est à craindre

L’année a été particulièrement difficile pour les travailleurs du secteur du jeu vidéo, et c’est maintenant au tour des employés d’Unity de trinquer. Après le véritable débâcle des dernières annonces de l’entreprise concernant ses frais d’utilisation rétroactifs, qui ont même poussé le PDG vers la porte, on craint des licenciements. Dans une lettre aux actionnaires, James Whitehurst, nouveau PDG de l’entreprise, affirme que même si de grosses opportunités sont à venir, la firme doit devenir plus agile et croître plus vite. Ce qui se traduira probablement par une vague de licenciements.

Toujours d’après Whitehurst, les résultats de ce troisième trimestre sont « mitigés« . La nouvelle stratégie consiste à se concentrer sur les projets principaux, notamment l’Unity Editor. Bien entendu, il a également évoqué la polémique de la « runtime fee », nouveau système de facturation qui a froissé bien des développeurs. Même s’il admet que « l’exécution a causé des frictions », il considère l’événement comme étant « derrière nous ». Reste à voir maintenant si suffisamment de développeurs resteront sur la plateforme en 2024. Sans parler de la communication désastreuse, les détails de ce nouveau business model laissent à désirer.