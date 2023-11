SpaceX épinglé pour les conditions de travail de ses travailleurs

Le mépris des protocoles d’Elon Musk n’est un secret pour personne. Ajoutez à ça des délais toujours plus courts et des demandes qui se multiplient, et vous obtenez des conditions de travail difficiles, voire carrément dangereuses. C’est ce qu’avance le rapport d’une enquête menée par Reuters auprès d’employés actuels comme anciens de SpaceX. Par rapport à la moyenne du taux de blessures de cette industrie, situé autour des 0.8 pour 100 travailleurs, celui de la firme est très haut : 1.8 pour l’usine de Californie, 2.7 pour celle du Texas, et jusqu’à 4.8 pour le site du Texas.

Parmi les blessures, on compte des doigts broyés, des os brisés, des brûlures, et même des blessures sérieuses à la tête ayant aveuglé un employé et plongé un autre dans le coma depuis janvier 2022. On note également le décès en 2014 de Lonnie Leblanc, un employé de la firme. D’après un ex-manager de SpaceX, les travailleurs eux-mêmes sont supposés s’occuper des mesures de sécurité. De plus, on donnerait la consigne de ne pas porter les EPI réfléchissants ou colorés. La cause ? Musk n’aime pas ça. Enfin, et toujours d’après ce rapport, l’entreprise n’a pas partagé la plupart de ses chiffres concernant les blessures au travail aux organismes de régulation.