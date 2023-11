L’ESA prépare Starlab pour remplacer l’ISS

Alors que l’International Space Station se rapproche de sa retraite en 2030, les projets pour la remplacer se multiplient. C’est aujourd’hui l’European Space Agency qui vient de confirmer le sien en signant un contrat avec Airbus et Voyager Space. Les deux entreprises travaillent activement sur Starlab, une des nombreuses solutions prévues pour assurer la pérennité de la mission spatiale. Ainsi, d’après ce nouveau contrat, l’ESA pourra continuellement évaluer les différentes utilisations de Starlab, et les missions pouvant être envisagées afin de fournir un accès spatial à l’Europe.

Même si l’agence va privilégier les missions de recherche, elle n’écarte pas d’éventuels services de transport de cargo ou d’hommes. Parmi les concurrents à ce projet, on compte également Orbital Reef, vu comme un « parc business hybride » par Jeff Bezos et Blue Origin. On pense aussi à Northrop Grumman et son idée de station modulaire. La NASA a d’ores et déjà financé les trois concepts, et attend maintenant des résultats concrets pour décider lequel aura droit à davantage d’aides. Un partenariat avec Airbus fait véritablement de Starlab le projet le plus séduisant pour l’Europe. L’entreprise aide à la fois pour la partie technique, mais aussi pour ses relations privilégiées avec l’ESA.