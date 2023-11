Netflix prépare Sirens of the Deep, un film d’animation The Witcher

Alors que la série The Witcher prépare tant bien que mal un futur sans son Geralt, Henry Cavill ayant décidé de quitter l’aventure, d’autres projets sur la licence voient le jour chez Netflix. C’est notamment le cas de The Witcher : Sirens of the Deep. Ce film d’animation se déroule au milieu de la première saison du précédent show de Netflix, et se base sur la nouvelle A Little Sacrifice. Et ce projet gagne déjà des points auprès des fans, puisque Doug Cockle, doubleur original du jeu vidéo Witcher 3, reprend ici son rôle.

On suivra dans ce film les aventures de Geralt de Rivia, célèbre sorceleur, engagé pour enquêter sur une série d’attaques dans un village côtier. Il va très vite se retrouver au centre d’un conflit séculaire entre les humains et le peuple de la mer, et devra compter sur ses amis, anciens comme nouveaux, pour empêcher l’escalade des hostilités. Netflix a pour l’occasion sorti un teaser, une occasion de constater que l’animation a l’air fluide et bien dans le thème. En l’absence de date plus précise, on ne devrait pas voir arriver le film avant fin 2024.