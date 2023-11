Ubisoft licencie 124 employés dont des ingénieurs de son studio d’effets visuels

Après Epic Games, Bungie, Naughty Dog, BioWare, Media Molecule, Niantic et CD Projekt Red, c’est donc au tour du géant français du JV de choisir la solution économique du licenciement de masse. Ubisoft, à qui l’on doit les célèbres Assassin’s Creed et Far Cry, annonce donc le licenciement de 124 employés travaillant dans son studio d’effets visuels et son équipe informatique mondiale. Le studio Hybride, basé à Montréal, a contribué à des projets majeurs souvent éloignés du jeu vidéo tels que les séries Ahsoka, The Mandalorian, Tom Clancy’s Jack Ryan, le film Beau Is Afraid, et bien plus encore..

Le porte-parole d’Ubisoft Antoine Leduc-Labelle révèle que sur les 124 travailleurs concernés, 98 d’entre eux sont basés au Canada, soit moins de 2 pour cent de l’effectif globale d’Ubisoft Canada. Pour rappel, et l’on ne s’en rend pas toujours compte, mais Ubisoft possède une myriade de studios au Canada, situés au Québec, à Montréal, Chicoutimi, Toronto, Winnipeg, Halifax et Sherbrooke. L’éditeur assure en outre que ces licenciements n’impacteront pas sur les jeux en cours de développement.