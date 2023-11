Embracer s’apprêterait à fermer le studio Free Radical Design (TimeSplitters)

Rien ne va plus chez Embracer, qui semble de plus en plus incapable de gérer l’énorme volume de studios rachetés ces dernières années. Après Volition, ce serait donc au tour de Free Radical Design de passer à la trappe. Pour rappel, on doit à Free Radical Design le FPS un brin culte TimeSplitters, et il se murmurait depuis quelques temps que le 4ème opus de la franchise était en cours de développement. Las, des sources bien informées auraient indiqué au site VGC qu’Embracer aurait pris la décision de fermer le studio ou de lire revendre en cas de propositions de potentiels acquéreurs. Dans l’expectative, plusieurs employés du studio ont préféré prendre les devants et chercher un nouveau poste dans le secteur du gaming, ainsi que le confirment certains profils LinkedIn.

Embracer n’a pas souhaité réagir à cette fuite, mais tout porte à croire que l’éditeur nordique, actuellement en grande difficulté dans la gestion de ses nombreux studios, ne se contentera pas de quelques restructurations de façade afin d’épurer ses comptes. De quoi peut-être attiser la convoitise d’un géant comme Microsoft-Xbox, qui précisait il y a peu par la voix de la son CEO ne pas en avoir fini avec les acquisitions.