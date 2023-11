Omegle, célèbre service de chat vidéo, ferme ses portes après 14 ans

Omegle n’est plus d’actualité, le site de chat vidéo a fermé ses portes après 14 ans de services. La plateforme permettait d’entrer en contact avec d’autres personnes, sans pour autant les connaître.

Fermeture d’Omegle

Le système d’Omegle est simple. Un internaute lance le service et est mis en relation avec une personne qui est également connectée, sans la nécessité d’avoir un compte. Les deux ne se connaissent pas et peuvent entamer une conversation, que ce soit à l’écrit ou en vidéo, comme si c’était un appel vidéo. Il est également possible de choisir des mots-clés pour tomber sur des personnes qui cherchent la même chose. Par exemple, une personne qui met « cinéma » est mise en relation avec d’autres personnes qui ont mis le même thème.

Le problème d’Omegle était sa fréquentation. En effet, il y avait tous les âges dessus et notamment des jeunes. Cela a poussé certains adultes à se connecter dessus pour entrer en contact avec eux, ce qui a entraîné des actes pédophiles. Plusieurs associations ont par conséquent critiqué la plateforme, estimant qu’elle ne faisait pas assez pour lutter contre ce type de pratiques visant les mineurs.

Dans une longue déclaration annonçant la fermeture, le fondateur du site, Leif K Brooks, a déclaré que l’exploitation d’Omegle n’était « plus viable, ni financièrement ni psychologiquement », et que la lutte pour empêcher son utilisation abusive était « tout simplement trop lourde ». Bien que le site reste en ligne pour héberger la déclaration, sa fonction de chat vidéo anonyme n’est plus accessible.

« Il ne peut y avoir de bilan honnête d’Omegle sans reconnaître que certaines personnes l’ont utilisé à mauvais escient, y compris pour commettre des crimes d’une horreur inouïe », a déclaré le fondateur. « Du fond du cœur, je remercie tous ceux qui ont utilisé Omegle à des fins positives et tous ceux qui ont contribué au succès du site de quelque manière que ce soit. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu continuer à me battre pour vous ».