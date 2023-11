Résultats : 4,9 millions de PS5 sur le Q3, 5 millions de ventes pour Spider-Man 2, et des profits en hausse

Malgré les licenciements en masse du côté des studios (Bungie, Naughty Dogs, Media Molécule), Sony continue de marcher sur l’eau en terme de chiffres : la firme de Tokyo a publié les résultats de sa branche PlayStation, et c’est peu dire que tous les voyants sont au vert vif. Ainsi, 4,9 millions de PS5 ont été vendues entre juillet et septembre, soit bien plus que les 3,3 millions de consoles écoulées lors du Q3 de l’an dernier. C’est un nouveau record sur la période concernée (le précédent était de 4,2 millions d’unités). 46,6 millions de consoles PS5 ont été distribuées depuis son lancement en 2020, un score à mettre en parallèle avec les 25 millions de Xbox Series supposément vendues durant la même période. Au même stade, la PS4 émargeait à environ 47,5 millions d’unités, ce qui signifie que la PS5 est bien partie pour faire mieux cette fois que sa devancière. Sony s’est fixé un objectif monstrueux de 25 millions de PS5 pour son année fiscale, ce qui signifie qu’il reste encore 16,8 millions de consoles à vendre, ce qui ne semble plus du tout improbable au rythme des ventes actuel.

Bonne nouvelle aussi, les ventes de jeux repartent à la hausse après deux trimestres de baisse : 67,6 millions de jeux PS5 ont été vendus sur le Q3,, contre 62,5 millions sur le Q3 2022. En revanche, les ventes des jeux first party ont diminué, ce qui semble assez logique sachant que la seule sortie de poids cette année est Spider-Man 2. concernant ces dernier, c’est d’ailleurs le carton plein, avec plus de 5 millions d’exemplaires écoulés en 10 jours. C’est beaucoup, mais Spidey reste bien en deçà malgré tout des 5,1 millions de ventes en 5 jours pour God of War (PS4).

Forcément, ces bons scores impactent favorablement sur le chiffre d’affaires de Playstation, qui atteint 6,3 milliards de dollars sur le Q3, tandis que les bénéfices atteignent les 322 millions de dollars, en forte hausse sur un an. PlayStation s’attend désormais à frôler les 30 milliards de dollars sur l’ensemble de son année fiscale. Seul point négatif dans cet océan de bonnes nouvelles financières, le nombre de joueurs actifs a diminué sur la plateforme PlayStation, et culmine désormais à 107 millions de joueurs (ce qui est en deçà du nombre de joueurs actifs côté Xbox).