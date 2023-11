Sony confirme que 6 jeux services (GAAS) sortiront sur PS5 d’ici 2025

C’est acté : le départ de Jim Ryan n’était donc pas le désaveu d’un changement d’orientation de PlayStation, désormais plus soucieux de communiquer sur ses prochains jeux services que sur les « solos narratifs » qui sont pourtant le coeur même de son identité vidéoludique. Les rumeurs couraient depuis quelques temps que certains studios étaient dans une situation de quasi-fronde vis à vis de la direction de PlayStation, ulcérés par l’obligation de développer de nouvelles franchises GAAS. Ces rumeurs étaient sans doute fausses (ou provenaient d’un fan PS un peu trop idéaliste) puisque Hiroki Totoki, le président de Sony, a confirmé lors de la séance de questions-réponses « post résultats » que pas moins de 6 jeux services devaient bien sortir sur PS5 d’ici 2025.

Sony President, Hiroki Totoki says they are reviewing the 12 live service titles that they have planned. He says they plan to release 6 live service titles by the end of FY25 and that they are still working on when the remaining 6 titles will be released.

