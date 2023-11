Amazon aurait mis au point une IA-chatbot baptisée Olympus, dotée de 2000 milliards de paramètres

C’est peu dire que ChatGPT d’OpenAI a poussé nombre de concurrents à développer leurs propres chatbots, à l’instar du Bard de Google, du Llama de Meta ou bien encore du Grok d’Elon Musk. Reuters croit savoir de sources sûres qu’Amazon est entré dans la danse de l’IA générative : le géant américain aurait monté une équipe dédiée à l’IA et investi des centaines de millions de dollars dans le développement et l’entrainement d’un nouveau modèle de langage étendu (LLM) baptisé Olympus. L’objectif en interne serait de surpasser les performances de ChatGPT et de Bard en développant une IA dotée de 2 000 milliards de paramètres, soit environ le double de paramètres de ChatGPT.

Pour rappel, les paramètres des LLM sont des variables internes qui guident la prise de décision et les prédictions de l’IA. Ces derniers codent des informations linguistiques et interprètent des données linguistiques complexes. L’ajustement des paramètres pendant la formation de l’IA améliore le traitement du langage et la compréhension des « concepts ». Théoriquement, davantage de paramètres aboutissent ainsi à une meilleure compréhension des requêtes, la contrepartie étant que plus les IA disposent de paramètres, plus ces dernières ont tendance à ralentir leurs performances globales.

Ce n’est pas la première fois que des « fuites » font état des efforts d’Amazon pour se doter d’un chatbot de premier plan. De précédentes rumeurs indiquaient qu’Amazon avait développé un premier LLM nommé Titan, mais que ce dernier aurait largement sous-performé par rapport à ChatGPT. Amazon développe également des outils d’IA permettant d’améliorer son servie de distribution en ligne. Ce n’était donc sans doute qu’une question de temps avant que le géant américain ne parvienne à mettre au point un concurrent solide de ChatGPT ou de Bard.