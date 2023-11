Ghostbusters: Frozen Empire : premier trailer pour le 4ème volet de la franchise (avec Bill Murray !)

Ghostbusters: Frozen Empire (ou S.O.S Fantômes La Menace de Glace en version française) le 4ème volet de la franchise culte, se dévoile enfin sous la forme d’une bande-annonce à la tonalité bien plus sombre que les 3 opus précédents. Fini la blague et place à l’angoisse, avec en guise d’ouverture un New-York et ses habitants totalement gelé et pris dans les glaces. La suite directe de Ghostbusters: Afterlife s’annonce donc comme un vrai film d’horreur « familial », ce qui est plutôt logique sachant que le réalisateur n’est autre que Gil Kenan, à qui l’on doit l’excellent film d’animation horrifique Monster House (et qui était aussi le scénariste d’Afterlife). Cette fois donc, l’ancienne équipe de Ghostbusters (menée par le trio Bill Murray, Dan Akroyd et Ernie Hudson) sera aussi de la partie, ainsi bien sûr que la « team 2000 » composée de Paul Rudd, Mckenna Grace, Finn Wolfhard ou bien encore Annie Potts (entre autres…).

Le synopsis : Dans Ghostbusters : Frozen Empire, la famille Spengler retourne là où tout a commencé – la caserne de pompiers emblématique de New York – pour faire équipe avec les Ghostbusters originaux, qui ont développé un laboratoire de recherche top secret afin de faire passer les fantômes au niveau supérieur. Mais lorsque la découverte d’un ancien artefact libère une force maléfique, les Ghostbusters, nouveaux et anciens, doivent unir leurs forces pour protéger leur maison et sauver le monde d’une seconde ère glaciaire.

Ghostbusters: Frozen Empire arrivera en salles le 29 mars 2024.