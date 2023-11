Réalité mixte : Pico (ByteDance) licencie des centaines d’employés

Le métavers connaitrait-il sa pire crise depuis les annonces béates d’un futur rempli de mondes parallèles en VR ou AR ? Après les chiffres catastrophiques de la division XR de Meta et le lancement plus que discret du Meta Quest 3 (dont on a toujours aucune estimation de ventes), Pico, la division de réalité virtuelle (VR) de ByteDance, confirme à son tour que le secteur dans son ensemble est dans une passe (très) difficile. Le fabricant du Pico 4 aurait en effet prévu de se restructurer et de licencier au passage des centaines d’employés en raison de la baisse de la demande mondiale de casques VR/XR/AR.

Cette vague de licenciements massifs aurait été décidée à la suite d’une réunion interne au cours de laquelle le staff dirigeant de Pico a décidé d’épargner l’équipe hardware du Pico, mais aussi de réduire le nombre de postes en charge du software. La majeure partie de l’équipe logicielle serait toutefois réintégrée à la division produits de ByteDance. Des suppressions d’emplois sont aussi attendues dans les départements des ventes, des vidéos et au sein du staff en charge de la plateforme.

Pico n’a pas confirmé le nombre de personnes concernées par cette vague de licenciements, tandis que le CEO de Pico, Zhou Hongwei, s’est contenté de reconnaitre que le secteur de la VR/XR en était encore à ses débuts et que les prévisions de croissance avaient été beaucoup trop optimistes. Cette restructuration forcée apparait en tout cas comme un premier revers pour ByteDance. L’éditeur avait valorisé Pico à plus d’un milliard de dollars lors de son acquisition en 2021, l’objectif étant alors de concurrencer les casques Meta Quest.