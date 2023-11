Epic fail : les robots-taxis de Cruise sont loin d’être réellement autonomes

Rien ne va plus pour Cruise, la startup de San Francisco qui rêvait d’être le futur leader du secteur des taxis électriques autonomes. Près d’un mois à peine après un accident grave impliquant l’un de ses robots taxis, – accident qui avait poussé la Californie à retirer l’autorisation de circulation des véhicules Cruise dans l’Etat -, Cruise est de nouveau sur la sellette, cette fois pour des révélations concernant sa technologie de conduite autonome. Ou plutôt devrait-on dire ici, pour sa technologie de conduite… assistée par l’homme ! Le New York Times a en effet publié un article absolument confondant, qui affirme en substance que les véhicules Cruise sont supervisés à distance par un « vaste personnel opérationnel » et que des employés devaient fréquemment intervenir pour » contrôler à distance le robot-taxi après avoir reçu recevoir un signal cellulaire indiquant que ce dernier avait un problème ».

Le CEO de Cruise, Kyle Vogt, a tenté de déminer l’information en précisant que ce contrôle à distance ne s’opérait que 2 à 4% du temps de trajet global du véhicule. Cette tentative de reprendre en main le « narratif » s’est malheureusement effondrée lorsque Tiffany Testo, la porte-parole de Cruise, a cru bien faire en dévoilant que l’assistance à distance du véhicule se produisait en moyenne tous les 6 à 8 km ! En d’autres termes, même si ce support humain reste minime en pourcentage de temps de trajet, il semble malgré tout que les robots-taxis de Cruise ne sont pas vraiment capable de fonctionner en pleine autonomie durant un trajet d’à peine 10 kilomètres. Il serait aussi intéressant de connaitre la nature des anomalies qui nécessitent une intervention humaine…