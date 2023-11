WeWork : l’ancien roi des espaces de coworking dépose le bilan aux Etats-Unis

C’était malheureusement annoncé : WeWork, l’ancien roi des espaces de coworking (bureaux partagés) a déposé le bilan aux Etats-Unis , ce qui signifie qu’une procédure de mise en faillite a été lancée sous la protection de l’article 11. Le groupe prévoit de faire de même pour sa filiale canadienne, mais précise que les activités des autres filiales hors-Amérique du Nord ne sont pas concernées par ce dépôt de bilan. Pour rappel, la procédure de dépôt de bilan sous chapitre 11 permet aux entreprises de renégocier leurs dettes, ce qui parfois aboutit à un retour d’activité.

La mise en faillite de WeWork était plus que probable depuis la dernière publication des résultats du groupe, résultats plombés par d’énormes pertes (qui se comptent en milliards de dollars) et l’absence de soutien de nouveaux investisseurs. L’agence de notation S&P avait abaissé la notation de WeWork, qui tombait alors dans la catégorie « défaut partiel ».

Les (très) gros soucis financiers de WeWork ont démarré avec la pandémie de Covid et la généralisation du télétravail. Les besoins en espace de coworking se sont alors raréfiés et le marché n’a jamais retrouvé les dimensions qui étaient les siennes avant 2020. WeWork a pourtant été valorisé jusqu’à 47 milliards de dollars, une capitalisation qui semble quasi surréaliste alors qu’au cours actuel (80 cents l’action) la valorisation n’est plus que de 44,4 millions de dollars ! Un destin particulièrement brutal…