WeWork est au bord du dépôt de bilan

Autrefois champion des espaces de coworking flexibles, la société américaine WeWork frôle désormais la faillite. Si l’on en croit les sources de The Wall Street Journal, WeWork serait sur le point de déposer le bilan (chapitre 11) dans le New Jersey, quelques semaines après une publication de résultats catastrophique (des pertes de près de 400 millions de dollars pour le second trimestre seulement). Depuis la pandémie de Covid-19, WeWork fait face à un effondrement de la demande pour les espaces de coworking, une désaffection renforcée par les difficultés croissantes de nombre de petites startups technologiques (principales clientes de ces espaces). La fin de la pandémie et du télétravail n’a pas permis à WeWork de retrouver une clientèle suffisante pour éviter une baisse continue de son chiffre d’affaires.

Le 30 octobre, WeWork a déclaré avoir entamé des discussions avec « certaines parties prenantes de sa structure de capital », telles que SoftBank et Goldman Sachs, afin d’améliorer son bilan financier, une décision qui a commencé à mettre les investisseurs en panique. Les conséquences sont lourdes : l’action WeWork a perdu 47% de sa valeur de sa valeur en une seule journée de cotation, atteignant un nouveau « plus bas » d’1,27 dollar l’action. La capitalisation de WeWork n’est plus que de 121 millions de dollars, loin, très loin des 47 milliards de capitalisation atteints en 2019.