YouTube va tester des modules d’IA permettant de mieux gérer les commentaires sous les vidéos

Google a annoncé il y quelques heures le lancement de nouvelles fonctions de commentaires pour YouTube, des fonctions boostées à l’IA. L’un de ces modules d’IA sera chargé de classifier les longs fils de commentaires par sujets, ce qui permettra à l’utilisateur de se rendre plus rapidement sous le fil de discussion correspondant le plus à ses centres d’intérêts. Evidemment les commentaires bloqués ou supprimés ne seront pas utilisés pour ce triage. Les créateurs de contenus pourront aussi faciliter l’organisation des commentaires en lançant des sujets de discussion ou en publiant un résumé sous leur vidéo.

Le second module d’IA se comportera plus comme un chatbot traditionnel et sera ainsi capable de répondre aux questions des utilisateurs, ce pendant le visionnage de la vidéo. Les possibilités de dialogue avec l’IA resteront toutefois limitées aux informations générales sur la vidéo et aux suggestions de nouveaux contenus avec une thématique similaire à celle de la vidéo visionnée. La disponibilité de ce module d’IA sera indiquée par une icône en forme d’étoile.

Enfin, un autre module d’IA proposera des questionnaires sous les vidéos de formation, de culture générale ou à visées pédagogiques. L’organisation des commentaires via l’IA est disponible dès maintenant pour les abonnés YouTube Premium, tandis que les autres fonctions seront disponibles d’ici la fin de l’année. Quelques utilisateurs seront cependant sélectionnés (selon quels critères ?) pour tester ces nouvelles fonctions en avant-première.