Les Pays-Bas développent leur propre modèle de langage étendu (LLM) de type ChatGPT

Les initiatives privées autour du moteur GPT-4 ne concernant pas seulement les startups ou les grands groupes américains. On apprend ainsi que les Pays-Bas développent leur propre modèle de langage étendu (LLM) appelé GPT-NL. Ce dernier doit offrir une alternative « transparente et équitable » aux chatbots-IA de type ChatGPT. GPT-NL est aussi un projet open source, ce qui contraste avec les nombreux modèles d’IA propriétaires développés par les géants de la technologie, modèles propriétaires qui ont suscité de nombreuses inquiétudes concernant la transparence et le respect de certaines normes éthiques. De fait, l’objectif de GPT-NL vise est d’être un modèle de langage plus juste et plus responsable, ce qui passe déjà par le fait de rendre entièrement publics à la fois les données sources et l’algorithme.

GPT-NL est le produit d’une collaboration entre l’organisme de recherche TNO, l’Institut médico-légal des Pays-Bas et la coopérative informatique SURF. Le projet a en outre bénéficié d’une subvention de 13,5 millions d’euros du ministère des Affaires économiques et de la politique climatique. Ce nouveau modèle de langage se destine aux établissements universitaires, aux chercheurs, aux gouvernements, aux entreprises mais aussi aux particuliers. GPT-NL est relié au supercalculateur néerlandais Snellius afin de garantir à la fois les performances et la réactivité nécessaires. L’entrainement, la validation et le test du modèle se dérouleront dans le courant de l’année prochaine