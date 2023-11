Artemis : la NASA dévoile une voiture électrique… qui n’ira pas sur la Lune

La NASA prépare déjà en coulisses Artemis 4, la mission qui emmènera des astronautes jusqu’à la Lune à l’horizon 2030, plus d’un demi-siècle après Apollo 17 et le record de séjour lunaire toujours détenu par les astronautes Gene Cernan et Harrison Schmitt (75 heures). L’agence spatiale américaine a dévoilé récemment un véhicule électrique qui intègrera le programme Artemis 2 (vol orbital habité autour de la Lune)… mais uniquement pour le transport des astronautes jusqu’à la fusée (soit une distance de 14 kilomètres entre le centre de la NASA et la base de lancement).

Ce VE au design futuriste a été présenté lors du dernier Grand prix de Formule 1 des États-Unis à Austin, Texas. Malgré les logos qui ornent le véhicule, ce dernier n’a pas été développé par la NASA mais par le constructeur Canoo. 8 personnes peuvent y prendre place (dont le chauffeur) et le confort intérieur serait de tout premier plan, de quoi déstresser un peu les astronautes juste avant le grand décollage… La NASA aurait déboursé à Canoo pas moins de 450 000 dollars pour se doter de 3 de ces vans futuristes, une somme d’autant plus conséquente que les véhicules ne dépasseront jamais la vitesse de 40 km/h.