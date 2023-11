Dream Chaser : la NASA s’apprête à tester le premier avion spatial commercial

La NASA s’apprête à tester son Dream Chaser, le premier avion spatial commercial au monde capable de voler en orbite. Développé par Sierra Space, cet avion spatial est exclusivement destiné à ravitailler la Station spatiale internationale (ISS). L’engin devra subir un à trois mois de tests (selon résultats) sur un site de la NASA situé dans l’Ohio. Les tests à venir comprendront des évaluations de vibrations, d’acoustique et de température afin de garantir que Dream Chaser peut résister aux contraintes habituelles d’un lancement de fusée.

Le Dream Chaser effectuera sa première mission orbitale (Tenacity) au mois d’avril 2024, transporté jusqu’à l’orbite par la fusée Vulcan de United Launch Alliance. L’avion spatial restera arrimé à l’ISS pendant 45 jours avant de revenir sur Terre et d’atterrir sur la piste du Kennedy Space Center à la façon des anciennes navettes spatiales américaines. Conçu comme un transporteur de fret, le Dream Chaser pourra livrer à l’ISS jusqu’à 5,5 tonnes de vivres et de matériel, et pourra même revenir sur Terre avec encore 2 tonnes de fret dans ses soutes.

A terme, vers 2026, Sierra Space espère faire en sorte que le Dream Chaser puisse transporter des astronautes sur une orbite terrestre basse. Pour rappel, SpaceX est actuellement la seule entreprise spatiale entièrement certifiée pour les missions de la NASA, sachant que Boeing travaille également sur une capsule destinée à l’agence spatiale américaine.