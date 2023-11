Arm acquiert une participation minoritaire dans Raspberry Pi

Arm Holdings annonce avoir acquis une participation minoritaire dans Raspberry Pi, avec le groupe qui parle d’un « investissement stratégique ». C’est en lien direct l’Internet des objets.

Arm se rapproche de Raspberry Pi

La participation minoritaire d’Arm prolonge le partenariat à long terme entre Arm et Raspberry Pi, qui a vu les processeurs d’Arm figurer dans tous les Raspberry Pi et Raspberry Pi Pico. Ce partenariat a débuté bien avant que le Raspberry Pi ne soit disponible à la vente, en 2008, lorsque le produit original n’était encore qu’un rêve. En 2023, une génération a fait ses premiers pas dans le codage, les sciences et l’électronique grâce au Raspberry Pi.

Paul Williamson, un responsable d’Arm, déclare :

Arm et Raspberry Pi partagent la même vision : rendre l’informatique accessible à tous, en abaissant les barrières à l’innovation afin que chacun, où qu’il soit, puisse apprendre, expérimenter et créer de nouvelles solutions pour l’Internet des objets. Avec la croissance rapide des applications d’intelligence artificielle en périphérie et en bout de chaîne, des plateformes comme celles de Raspberry Pi, construites sur Arm, sont essentielles pour favoriser l’adoption d’appareils haute performance avec l’Internet des objets dans le monde entier en permettant aux développeurs d’innover plus rapidement et plus facilement. Cet investissement stratégique est une nouvelle preuve de notre engagement continu envers la communauté des développeurs et de notre partenariat avec Raspberry Pi.

Eben Upton, le patron de Raspberry Pi, a également son mot à dire :