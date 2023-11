Microsoft rend disponible Windows 11 23H2, sa nouvelle mise à jour qui apporte plusieurs nouveautés. Il s’agit de la dernière « grosse » mise à jour pour 2023.

Comme ses prédécesseurs, les versions 21H2 (qui fut la version initiale) et 22H2, Windows 11 23H2 bénéficiera de deux ans de support actif avec des mises à jour cumulatives mensuelles, des correctifs et de nouvelles fonctionnalités. Windows 11 21H2 a atteint sa fin de vie au début du mois. Quant à la version 22H2, Microsoft l’abandonnera dans un an, le 4 octobre 2024.

Le problème avec Windows 11 23H2 est que cela devait être une mise à jour majeure, mais Microsoft a déjà proposé plusieurs au cours des dernières semaines, dont Copilot, le support des archives RAR, une nouvelle interface pour l’explorateur de fichiers et plus encore. Par conséquent, les nouveautés avec Windows 11 23H2 sont légères, bien que ce soit considéré comme une « grosse » mise à jour.

Le plus grand changement que vous remarquerez après l’installation est l’absence de Cortana et de l’ancienne application Mail. Microsoft a remplacé cette dernière par la nouvelle version d’Outlook. De même, l’application Chat n’est plus épinglée dans la barre des tâches – Microsoft Teams l’a remplacée.

La mise à jour inclut aussi quelques changements dans la gestion des applications. Les composants du système ont désormais une étiquette « système » et sont séparés dans une nouvelle section des paramètres. Les applications intégrées telles que le Microsoft Store, la Game Bar, Mobile connecté et les applications de conseils sont toutes répertoriées dans cette section, et il semble que Microsoft se prépare à permettre aux utilisateurs de supprimer ces composants du système à un moment donné.

Windows 11 23H2 est disponible dès maintenant en faisant un tour dans les paramètres puis dans la section Windows Update.