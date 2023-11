Ransomware : une cinquantaine de pays signent l’engagement de ne jamais payer de rançons aux cybercriminels

Les dirigeants de 48 pays s’apprêtent à mettre un terme à tout paiement de rançons aux cybercriminels dans le cadre de l’Initiative internationale de lutte contre les ransomwares lancée en 2021 par le président américain Joe Biden. Lors d’une réunion qui se tiendra vendredi 3 novembre à Washington, ces pays s’engageront collectivement à lutter contre les cybercriminels et à refuser tout versement de « rançons », l’objectif étant de dissuader les futures cyberattaques.

Le sommet international annuel sur la cybersécurité réunissait à l’origine 31 pays. La conseillère adjointe à la sécurité nationale, Anne Neuberger, a annoncé que 48 pays participeront au sommet de vendredi, et s’est dite optimiste quant au fait que davantage de pays encore rejoindraient l’initiative contre les ransomwares.

Sur l’année écoulée, l’initiative Counter Ransomware s’est considérablement élargie avec notamment l’adhésion d’Interpol et de 13 pays supplémentaires dont la Lituanie, l’Uruguay, la Corée du Sud, le Japon et le Canada. Les pays qui s’engagent à s’abstenir de payer des rançons partageront une « liste noire » des portefeuilles numériques utilisés pour le paiement des rançons par l’intermédiaire du Département du Trésor américain. Une intelligence artificielle passera au crible cette liste noire afin d’analyser les transactions blockchain et détecter les fonds illicites.

Il y avait urgence à agir au plan international : en 2022, les ransomwares ont en effet coûté plus de 8 700 milliards de dollars à l’économie mondiale, sans compter que ces attaques par ransomware s’attaquent souvent à des services ou infrastructures critiques (comme les hôpitaux). Neuberger a de plus révélé que les Etats-Unis avaient subi 45 % d’attaques de ransomwares en plus par rapport au second semestre 2022.