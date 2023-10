The Marvels : ça bastonne dur dans le premier extrait du film

Disney va t-il enfin éviter le bide cette année avec un film de super-héros ? Tous les espoirs de la firme aux grandes oreilles reposent donc désormais sur The Marvels, avec en tête de casting l’ombrageuse Brie Larson (Captain Marvel). 48 heures à peine après la diffusion d’un trailer, Disney nous offre donc sur un plateau survitaminé un court extrait du métrage. On peut y voir Kamala Khan (Iman Vellani) et Carol Danvers (Brie Larson) affronter les soldats Kree, le tout avec un petit twist : à force de trop utiliser leurs pouvoirs le duo finit par changer de place lors de la baston.

Ce combat multidimensionnel fait ainsi passer nos héroïnes de la maison de Kamala dans le New Jersey à la station spatiale SABRE de Nick Fury. Et à vrai dire, cette petite séquence est plutôt agréable à suivre, avec des effets spéciaux d’une autre tenue que dans (quoique ce n’est sans doute pas difficile de faire mieux).

Déjà étrillé par la critique avant même sa sortie en salles le 10 novembre prochain, The Marvels sera t-il au final une vraie bonne surprise ? Et pourquoi pas ?